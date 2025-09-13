Андрей Мартюк: «Маккаби» – очень хороший уровень соперника, который показывает моментально, где надо улучшать нашу игру»

Андрей Мартюк прокомментировал поражение от «Маккаби Тель-Авив».

«Зенит» крупно уступил израильтянам (77:102) в товарищеской встрече в пятницу.

«Поздний прилет, я думаю, немного повлиял, потому что вначале у нас была хорошая энергия. Да, много чего не получалось в плане того, что мы сыграемся, нарабатываем моменты, только приехал главный тренер. Конечно, есть недопонимание в защите и в нападении, что при интенсивных тренировках нарабатывается, в принципе, быстро. Сейчас «Маккаби» – очень хороший уровень соперника, который показывает моментально, где надо улучшать нашу игру.

Очень хорошо находили нас (с Алексом Пойтрессом) под кольцом из-за того, что были смены – такой вид защиты у «Маккаби». И у нас, в принципе, была возможность доминировать под кольцом – то, что у нас действительно получилось во время игры», – рассказал новобранец клуба из Санкт-Петербурга.

«Это тот уровень, на котором мы хотим быть. Мы стремимся играть на уровне команды Евролиги», – заявил защитник Ливай Рэндольф.