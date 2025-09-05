«Поговорили о лошадях». Йонас Валанчюнас пообщался с будущим партнером по команде Николой Йокичем
Йонас Валанчюнас и Никола Йокич встретились на Евробаскете.
Литовский центровой перешел в «Денвер» в это межсезонье в результате обмена и сообщил о том, что обсудил следующий сезон с будущим партнером по команде.
«Да, мы поговорили о лошадях. Он дал мне пару советов», – объяснил Валанчюнас.
Литва и Сербия находятся в разных частях сетки плей-офф и могут встретиться только в финальных матчах.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
