Оливье Нкамуа: «В воскресенье будет главная игра в истории финского баскетбола»

Ольвье Нкамуа не расстраивается поражению от Германии.

25-летний форвард стал лучшим в сборной Финляндии в полуфинальной игре, набрав 21 очко и 9 подборов. Его команда уступила немцам со счетом 86:98.

«Утро вечера мудренее. К завтрашнему дню окончательно разберусь, что произошло сегодня, и сосредоточусь на следующем матче и следующем оппоненте, которого мы еще не знаем.

Сегодняшний шанс мы упустили, но в воскресенье будет главная игра в истории финского баскетбола. У нас есть великолепная возможность закончить турнир с высоко поднятой головой.

Сегодня верил в победу, в своих партнеров. В нашу команду и систему, в наш успех на этом турнире. Мы показали, что победа была возможна, но не смогли сохранять один уровень все 40 минут, в отличие от них.

Германия – баскетбольная страна. Но сборная показывает другой баскетбол, отличающийся от клубного. Но я все равно был знаком с несколькими из соперников, играл против них, и это мне помогало», – поделился Нкамуа.