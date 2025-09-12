8

Тим Хардуэй утверждает, что нынешние игроки НБА получают травмы, потому что не пьют молоко

Хардуэй нашел неожиданную причину частых травм.

«Мы привыкли играть и тренироваться, играть и тренироваться. Мы привыкли к этому, потому что наше тело было привыкшим к этому, понимаете? Люди пытаются провести исследование о кроссовках, низких кроссовках, почему они травмируют ахиллово сухожилие и все такое. А я говорю, что их кости все еще хрупкие.

Их кости по-настоящему не окрепли, потому что многие из этих парней, если посмотреть на них, не пьют молоко. Они не пьют настоящее молоко с витамином D. Когда мы росли, наши родители заставляли нас пить молоко с витамином D. Это, конечно, забавно, понимаете, потому что я смеюсь, когда говорю это.

Когда ты ломал руку, когда ломал плечо, когда ломал что-то, ломал запястье, врачи всегда говорили: пей молоко, пей молоко, пей молоко. Это срастит твои кости и сделает их крепче. Вся эта непереносимость лактозы и, знаете, «Мы пьем это обезжиренное молоко, и мы пьем такое-то молоко», но вы не пьете обычное молоко. Оно помогает костям расти и делает их крепче», – сказал Хардуэй.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Action Network
Тим Хардуэй
НБА
