Тим Хардуэй: «У Бола Бола те же способности, что и у Виктора Вембаньямы»
Тим Хардуэй считает, что Бол обладает теми же способностями, что и Вембаньяма.
«Я считаю, что у Бола Бола те же способности, что и у Виктора Вембаньямы.
У Бола просто не было возможности их показать. Но я вижу в Боле те же атлетические способности, что и у Вемби. Я не знаю, может быть, дело в уверенности. Может быть, команда ли не вселяет в него уверенность. Может быть, ему не дают мяч.
Но я всегда на стороне Бола Бола, потому что вижу в нем потенциал. Я думаю, что ему не дали возможность выйти и проявить себя, как Виктору. Посмотрите на Вемби — он ростом 225 сантиметров, бросает с одной ноги из-за трехочковой линии. Бол тоже так может», – сказал член Зала славы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Run It Back on FanDuel TV
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