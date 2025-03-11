Тим Хардуэй: «У Бола Бола те же способности, что и у Виктора Вембаньямы»

Тим Хардуэй считает, что Бол обладает теми же способностями, что и Вембаньяма.

«Я считаю, что у Бола Бола те же способности, что и у Виктора Вембаньямы.

У Бола просто не было возможности их показать. Но я вижу в Боле те же атлетические способности, что и у Вемби. Я не знаю, может быть, дело в уверенности. Может быть, команда ли не вселяет в него уверенность. Может быть, ему не дают мяч.

Но я всегда на стороне Бола Бола, потому что вижу в нем потенциал. Я думаю, что ему не дали возможность выйти и проявить себя, как Виктору. Посмотрите на Вемби — он ростом 225 сантиметров, бросает с одной ноги из-за трехочковой линии. Бол тоже так может», – сказал член Зала славы.