Име Удока: «Кевин Дюрэнт хочет встроиться в коллектив так, чтобы люди не уходили из-за него в тень»

Главный тренер «Хьюстона» подчеркнул, что Дюрэнт не собирается подминать команду.

«Он не тот парень, который хочет, чтобы мы просто на него полагались. Он хочет встроиться в коллектив так, чтобы люди не уходили из-за него в тень. Таково его послание многим молодым ребятам: оставайтесь самими собой, продолжайте расти в этих аспектах, а я впишусь там, где мы сочтем необходимым.

То, что он делает на паркете в атаке, беспрецедентно. Его можно вписать в любую систему. Вы видели это, куда бы он ни отправлялся, даже в последние несколько лет. Эффективность, статистика – он все еще демонстрирует это на очень высоком уровне. Так что он беспрепятственно впишется в нашу команду. Я думаю, внимание, которое он привлекает, пойдет другим на пользу. На него можно положиться в концовках матчей, но при этом он также очень командный игрок с высоким баскетбольным IQ», – сказал Удока .

В прошлом сезоне Кевин Дюрэнт принял участие в 62 матчах «Финикса», набирая в среднем 26,6 очка (52,7% с игры, 43% из-за дуги), 6 подборов и 4,2 передачи.