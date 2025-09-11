Израильские клубы проведут матчи Евролиги в Белграде и Софии

Евролига официально утвердила площадки для домашних матчей израильских команд.

Как заявили в руководстве лиги, это связано с невозможностью проведения игр в Израиле из-за текущей ситуации в регионе.

«Маккаби Тель-Авив » и «Хапоэль Иерусалим » (учувствует в Еврокубке) будут играть домашние матчи в Белграде. «Маккаби» примет соперников на арене «Александар Николич Холл», а «Хапоэль» в «спортивном комплексе Ранко Жеравица».

«Хапоэль Тель-Авив » будет проводить свои матчи на «Арене 8888» в Софии, а некоторые игры на «Арене Ботевград» в одноименном городе, если софийская площадка будет недоступна.

Целью данного решения является обеспечение безопасности и благополучия игроков, сотрудников и болельщиков.