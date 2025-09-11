Тим Бонтемпс: «У НБА нет конкретных сроков и ограничений по расследованию ситуации с «Клипперс»
НБА не спешит в разбирательствах с «Клипперс».
«Источники в лиге говорят, что нет конкретных сроков и ограничений по расследованию ситуации с «Клипперс».
Ясности по поводу длительности этого процесса пока нет. Но НБА считает качество расследования своим приоритетом», – поделился репортер ESPN Тим Бонтемпс.
Аналитик ESPN Бобби Маркс сообщил, что в лиге скептически относятся к идее наказания, но ожидают внедрения правил одобрения контрактов в похожих ситуациях в офисе лиги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости