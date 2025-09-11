Тим Бонтемпс: «У НБА нет конкретных сроков и ограничений по расследованию ситуации с «Клипперс»

НБА не спешит в разбирательствах с «Клипперс».

«Источники в лиге говорят, что нет конкретных сроков и ограничений по расследованию ситуации с «Клипперс».

Ясности по поводу длительности этого процесса пока нет. Но НБА считает качество расследования своим приоритетом», – поделился репортер ESPN Тим Бонтемпс.

Аналитик ESPN Бобби Маркс сообщил, что в лиге скептически относятся к идее наказания, но ожидают внедрения правил одобрения контрактов в похожих ситуациях в офисе лиги.