  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Тим Бонтемпс: «У НБА нет конкретных сроков и ограничений по расследованию ситуации с «Клипперс»
0

Тим Бонтемпс: «У НБА нет конкретных сроков и ограничений по расследованию ситуации с «Клипперс»

НБА не спешит в разбирательствах с «Клипперс».

«Источники в лиге говорят, что нет конкретных сроков и ограничений по расследованию ситуации с «Клипперс».

Ясности по поводу длительности этого процесса пока нет. Но НБА считает качество расследования своим приоритетом», – поделился репортер ESPN Тим Бонтемпс.

Аналитик ESPN Бобби Маркс сообщил, что в лиге скептически относятся к идее наказания, но ожидают внедрения правил одобрения контрактов в похожих ситуациях в офисе лиги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
Бобби Маркс
происшествия
Тим Бонтемпс
logoКлипперс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Вембаньяма мощно поставил сверху через болельщика во время игры 1 на 1
137 минут назадВидео
«Шарлотт» проведет «Ставочный вечер» во время матча с «Майами» Розира. Тогда же экс-игрок «Хорнетс» отпразднует день рождения
245 минут назад
Адам Сильвер: «Понимаю, что хотелось бы более активного межсезонья, но мой приоритет – соревновательный уровень на площадке»
48 минут назад
Демаркус Казинс: «Уорриорз» все еще способны взять титул в ближайшие пару лет»
157 минут назад
Сасу Салин: «Войти в историю, в первый раз попав в 1/2, потрясающе. Очень хорошо понимаем суть нашей команды»
сегодня, 06:59
Майкл Портер о смерти Чарли Кирка: «Его убили за то, что он высказывал мнение и давал другим возможность высказать свое»
5сегодня, 06:55
Маодо Ло: «Лука Дончич просто настолько хорош. Он всегда наберет свои очки»
сегодня, 06:53
Джа Морэнт: «Больше не люблю инстаграм. Он изменил мою жизнь»
7сегодня, 06:38
Трэйси Макгрэйди: «На звездном уикенде будет турнир один на один»
1сегодня, 06:26
Стефен Карри о современной НБА: «Лига переживает самую талантливую и мастеровитую эпоху за всю свою историю»
1сегодня, 06:25
Ко всем новостям
Последние новости
20-летний испанский центровой Адай Мара сменил команду NCAA на Мичиган
13 минут назад
Кормак Райан стал 21-м игроком «Милуоки» в тренировочном лагере
22 минуты назадФото
Словения заняла 7-е итоговое место на Евробаскете-2025
1сегодня, 06:42
Арбитраж присудил бывшему агенту Деррика Джонса полные комиссионные за переход игрока в «Клипперс» (1,2 млн)
сегодня, 05:13
«Сакраменто» отчислил защитника Теренса Дэвиса
1сегодня, 04:59
Центровой Чарльз Бэсси пройдет просмотр в «Атланте»
сегодня, 04:46
«Даллас» подписал контракт с Джамарионом Шарпом
сегодня, 04:38
«Никс» усилили свой тренерский штаб, подписав Билли Лэнга
вчера, 20:24
Миикка Мууринен собирается продолжить карьеру в NCAA
2вчера, 17:54
Эргин Атаман: «Нет тренера, который мог бы остановить Слукаса на площадке»
вчера, 16:07