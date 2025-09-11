Трэйси Макгрэйди: «На звездном уикенде будет турнир один на один»
Трэйси Макгрэйди поделился инсайдом о Матче всех звезд.
«У меня был разговор с NBC, заранее извините, если не должен этого упоминать. На звездном уикенде, вроде бы, должен пройти турнир один на один», – рассказал Макгрэйди.
НБА серьзно работает над Матчем всех звезд этого сезона, планируя ряд нововведений, включающих матчи между командами США и иностранцев.
Макгрэйди будет работать над освещением НБА на телеканале, который вернул себе права на трансляции лиги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Backcourt Alerts
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости