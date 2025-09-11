1

Трэйси Макгрэйди: «На звездном уикенде будет турнир один на один»

Трэйси Макгрэйди поделился инсайдом о Матче всех звезд.

«У меня был разговор с NBC, заранее извините, если не должен этого упоминать. На звездном уикенде, вроде бы, должен пройти турнир один на один», – рассказал Макгрэйди.

НБА серьзно работает над Матчем всех звезд этого сезона, планируя ряд нововведений, включающих матчи между командами США и иностранцев.

Макгрэйди будет работать над освещением НБА на телеканале, который вернул себе права на трансляции лиги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Backcourt Alerts
logoНБА
logoМатч всех звезд НБА
logoТрэйси Макгрэйди
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Адам Сильвер подтвердил новый формат Матча всех звезд с участием команды иностранцев
1сегодня, 05:37
Кармело Энтони включил Деррика Роуза в свою стартовую пятерку всех времен
78 сентября, 05:22
Трэйси Макгрэйди подписал новый спонсорский контракт с Adidas
35 сентября, 16:59
Главные новости
Тим Бонтемпс: «У НБА нет конкретных сроков и ограничений по расследованию ситуации с «Клипперс»
29 минут назад
Вембаньяма мощно поставил сверху через болельщика во время игры 1 на 1
134 минуты назадВидео
«Шарлотт» проведет «Ставочный вечер» во время матча с «Майами» Розира. Тогда же экс-игрок «Хорнетс» отпразднует день рождения
242 минуты назад
Адам Сильвер: «Понимаю, что хотелось бы более активного межсезонья, но мой приоритет – соревновательный уровень на площадке»
45 минут назад
Демаркус Казинс: «Уорриорз» все еще способны взять титул в ближайшие пару лет»
154 минуты назад
Сасу Салин: «Войти в историю, в первый раз попав в 1/2, потрясающе. Очень хорошо понимаем суть нашей команды»
сегодня, 06:59
Майкл Портер о смерти Чарли Кирка: «Его убили за то, что он высказывал мнение и давал другим возможность высказать свое»
5сегодня, 06:55
Маодо Ло: «Лука Дончич просто настолько хорош. Он всегда наберет свои очки»
сегодня, 06:53
Джа Морэнт: «Больше не люблю инстаграм. Он изменил мою жизнь»
7сегодня, 06:38
Стефен Карри о современной НБА: «Лига переживает самую талантливую и мастеровитую эпоху за всю свою историю»
1сегодня, 06:25
Ко всем новостям
Последние новости
Кормак Райан стал 21-м игроком «Милуоки» в тренировочном лагере
19 минут назадФото
Словения заняла 7-е итоговое место на Евробаскете-2025
1сегодня, 06:42
Арбитраж присудил бывшему агенту Деррика Джонса полные комиссионные за переход игрока в «Клипперс» (1,2 млн)
сегодня, 05:13
«Сакраменто» отчислил защитника Теренса Дэвиса
1сегодня, 04:59
Центровой Чарльз Бэсси пройдет просмотр в «Атланте»
сегодня, 04:46
«Даллас» подписал контракт с Джамарионом Шарпом
сегодня, 04:38
«Никс» усилили свой тренерский штаб, подписав Билли Лэнга
вчера, 20:24
Миикка Мууринен собирается продолжить карьеру в NCAA
2вчера, 17:54
Эргин Атаман: «Нет тренера, который мог бы остановить Слукаса на площадке»
вчера, 16:07
Виктор Вембаньяма рассказал, в какой факультет Хогвартса его бы распределили
6вчера, 15:22Фото