Трэйси Макгрэйди подписал новый спонсорский контракт с Adidas

Adidas возобновил сотрудничество с легендой НБА.

Трэйси Макгрэйди подписал новый спонсорский контракт с производителем спортивной одежды.

Легендарный баскетболист заключил пожизненное соглашение с Adidas в 2002 году, однако в 2022 сообщил о завершении сотрудничества, потому что был недоволен отношением со стороны компании.

Стороны возобновят совместную работу. Одним из проектов станет возрождение юношеского баскетбольного лагеря ABCD Camp, который в свое время принес Макгрэйди известность перед попаданием в НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
