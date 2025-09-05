Трэйси Макгрэйди подписал новый спонсорский контракт с Adidas
Adidas возобновил сотрудничество с легендой НБА.
Трэйси Макгрэйди подписал новый спонсорский контракт с производителем спортивной одежды.
Легендарный баскетболист заключил пожизненное соглашение с Adidas в 2002 году, однако в 2022 сообщил о завершении сотрудничества, потому что был недоволен отношением со стороны компании.
Стороны возобновят совместную работу. Одним из проектов станет возрождение юношеского баскетбольного лагеря ABCD Camp, который в свое время принес Макгрэйди известность перед попаданием в НБА.
