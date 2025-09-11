Арбитраж присудил бывшему агенту Деррика Джонса полные комиссионные за переход игрока в «Клипперс» (1,2 млн)
Агент Аарон Тернер выиграл спор с Дерриком Джонсом.
Форвард перешел в «Клипперс» из «Далласа» в прошлое межсезонье. Незадолго до подписания нового контракта Джонс сменил агенство на Klutch Sports Рича Пола.
Бывший агент игрока Аарон Тернер выиграл арбитраж и получит полную сумму комиссионных за соглашение с «Клипперс» на 30 миллионов, которая составляет 1,2 миллиона долларов (4%).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
