Патрик Беверли: «Тренировался с «Рокетс» последнюю пару недель. Но у них нет места»

Патрик Беверли пытался вернуться в НБА.

37-летний защитник расстался с «Хапоэлем» в феврале и не выступал с этого времени.

«Был в Хьюстоне, тренировался с «Рокетс» последнюю пару-тройку недель.

Был очень близко к попаданию в состав, но у них нет места в платежке. Ничего не могут гарантировать, кажется, за первым налоговым порогом. Но было близко», – поделился Беверли.

В прошедшем сезоне баскетболист набирал 10,7 очка, 4,1 подбора, 4,6 передачи и 1,4 перехвата за 24,3 минуты в среднем в 14 матчах Еврокубка.