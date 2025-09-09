Aspiration предлагала около миллиарда долларов за права на название новой арены «Клипперс»
Скандальная компания была готова потратить огромные деньги.
Согласно сообщению Рамоны Шелберн из ESPN, «Клипперс» отклонили предложение от компании Aspiration о правах на название своей новой арены, которое могло бы составить около миллиарда долларов.
Вместо этого клуб выбрал более известную и устоявшуюся Intuit, которая заплатила 550 миллионов долларов.
Обанкротившаяся Aspiration находится в центре скандала в связи с подозрительным рекламным контрактом Кавая Ленарда.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети журналистки Рамоны Шелберн
