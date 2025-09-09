Aspiration предлагала около миллиарда долларов за права на название новой арены «Клипперс»

Скандальная компания была готова потратить огромные деньги.

Согласно сообщению Рамоны Шелберн из ESPN, «Клипперс » отклонили предложение от компании Aspiration о правах на название своей новой арены, которое могло бы составить около миллиарда долларов.

Вместо этого клуб выбрал более известную и устоявшуюся Intuit, которая заплатила 550 миллионов долларов.

Обанкротившаяся Aspiration находится в центре скандала в связи с подозрительным рекламным контрактом Кавая Ленарда.