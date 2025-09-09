0

Aspiration предлагала около миллиарда долларов за права на название новой арены «Клипперс»

Скандальная компания была готова потратить огромные деньги.

Согласно сообщению Рамоны Шелберн из ESPN, «Клипперс» отклонили предложение от компании Aspiration о правах на название своей новой арены, которое могло бы составить около миллиарда долларов. 

Вместо этого клуб выбрал более известную и устоявшуюся Intuit, которая заплатила 550 миллионов долларов.

Обанкротившаяся Aspiration находится в центре скандала в связи с подозрительным рекламным контрактом Кавая Ленарда.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети журналистки Рамоны Шелберн
logoКлипперс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дэйв Макменамин: «Источник в «Клипперс» сравнил ситуацию Кавая с обвинением в убийстве»
сегодня, 04:59
Сэм Эмик: «Аннулирование контракта Кавая Ленарда – это вариант, который рассматривается»
39вчера, 12:11
Кавай получал серую зарплату? Лига накажет «Клипперс»? Что известно о новом скандале в НБА
726 сентября, 16:00
Главные новости
Кевин Дюрэнт думал, что Стефен Карри зол на него из-за перехода в «Голден Стэйт»
139 минут назад
Кармело Энтони о Леброне Джеймсе: «Хорош уже, пора завязывать»
6сегодня, 07:41
Вогель, Триано и Хэнди вошли в тренерский штаб «Мэверикс»
2сегодня, 07:28
Малик Бизли о новом контракте в НБА: «Скоро я приму решение»
1сегодня, 07:17
«Чикаго» подписал Мухамеда Гуйе
сегодня, 07:07
Тренер сборной Израиля Бейт-Халахми о Яннисе: «Самый простой способ остановить его – винтовка M16»
9сегодня, 06:58
Шакил О′Нил опубликовал список величайших игроков «Лейкерс», ставящий его на пятое место
8сегодня, 06:53
Миикка Мууринен попал в сферу интересов ведущих университетов США. Заполучить финна хотят Дьюк, Кентукки и Северная Каролина
1сегодня, 06:44
Тони Снелл назвал Джимми Батлера любимым одноклубником: «Он помог обрести уверенность в себе. Прекрасный пример для подражания»
1сегодня, 06:34
Патрик Беверли попросил стримера не сравнивать Ванвлита и Карри: «Стеф – лучший снайпер, сравнивать с ним некого»
1сегодня, 06:21
Ко всем новостям
Последние новости
Дэйрон Шарп отказался от права вето по новому контракту с «Бруклином»
1сегодня, 08:02
Линас Клейза: «Надеюсь, у Янниса просто будет плохая игра. Это все, на что можно надеяться»
сегодня, 07:14
Маодо Ло: «Луку Дончича практически невозможно остановить»
вчера, 19:57
Эргин Атаман: «Нам все равно, лучшая ли эта команда в истории Турции. Наша цель – медаль»
1вчера, 18:14
Василие Мицич рассказал, какие клубы интересовались им этим летом
1вчера, 15:34
Франк Ниликина получил травму в предсезонном матче «Партизана»
2вчера, 14:15
Джабари Паркер о Желимире Обрадовиче: «Он напоминает мне моего отца»
2вчера, 14:04
Ален Омич: «Если нужно, я сделаю Дончичу массаж, чтобы он был готов к матчу с Германией»
4вчера, 13:47
Тре Джонсон: «Изучаю игру Кайри и Гарланда – смотрю, как они меняют скорости»
вчера, 13:19
Адем Бона: «Я вырос, играя в футбол, а первые баскетбольные кроссовки мне дал друг»
вчера, 11:27