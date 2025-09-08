4

«Филадельфия» изучала возможность возвращения Бена Симмонса в прошлом сезоне

Существовала вероятность возвращения Симмонса в «Сиксерс».

По словам инсайдера Джейка Фишера, Бен Симмонс и «Филадельфия» вели некоторые переговоры в момент, когда баскетболист добивался выкупа контракта с «Бруклином» в прошлом сезоне.

Фишер отметил, что у Симмонса до сих пор сохранились связи в Филадельфии, включая друзей и брата. Инсайдер добавил, что Эмбиид и Симмонс восстановили те отношения, которые были разорваны.

На данный момент Бен Симмонс является свободным агентом. «Нью-Йорк» назывался клубом, заинтересованным в услугах 29-летнего разыгрывающего, но тот, по-видимому, всерьез рассматривает возможность завершения карьеры.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Sportskeeda
logoБен Симмонс
logoНБА
logoФиладельфия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джефф Тиг: «Вполне допускаю, что Бен Симмонс завершит карьеру. Он превратился в посмешище»
115 сентября, 07:15
«Никс» считают, что могут «многое получить, ничем не рискуя» в случае подписания Бена Симмонса
45 сентября, 06:09
Агент Бена Симмонса официально прекратил сотрудничество с игроком
74 сентября, 18:46
Главные новости
Сэм Эмик: «Аннулирование контракта Кавая Ленарда – это вариант, который рассматривается»
20сегодня, 12:11
Сборная Грузии получит премию в 3 миллиона лари от правительства страны за выход в 1/4 финала Евробаскета
20сегодня, 11:44
Алекс Мумбру не будет руководить сборной Германии в оставшейся части Евробаскета
8сегодня, 10:45
«Это мы против них, а не мы против друг друга!» Лука Дончич эмоционально обратился к партнерам во время матча с Италией
6сегодня, 08:36
Вассилис Спанулис: «Наша команда бросает не просто хорошо, а отлично»
сегодня, 07:48
Василие Мицич о разрыве с Ражнатовичем: «Я закрыл глаза на финансовые вопросы, но упоминание моей матери было непростительно»
сегодня, 07:24
Тони Снелл: «Мой диагноз «аутизм» дал мне ясность в понимании того, кто я есть»
4сегодня, 07:08
«Филадельфия» изучает варианты обмена Андре Драммонда и Келли Убре
4сегодня, 06:46
Эйжа Уилсон провела рекордный 13-й матч с 30+ очками, «Лас-Вегас» продлил победную серию до 14 игр
сегодня, 06:25Видео
Леброн Джеймс смазал кучу бросков на шоу в Китае
23сегодня, 05:42Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Франк Ниликина получил травму в предсезонном матче «Партизана»
8 минут назад
Джабари Паркер о Желимире Обрадовиче: «Он напоминает мне моего отца»
19 минут назад
Ален Омич: «Если нужно, я сделаю Дончичу массаж, чтобы он был готов к матчу с Германией»
36 минут назад
Тре Джонсон: «Изучаю игру Кайри и Гарланда – смотрю, как они меняют скорости»
сегодня, 13:19
Адем Бона: «Я вырос, играя в футбол, а первые баскетбольные кроссовки мне дал друг»
сегодня, 11:27
«Барселона» подтвердила травму Дарио Брисуэлы, баскетболист выбыл на неопределенный срок
сегодня, 11:07
Данило Галлинари завершил карьеру в сборной Италии
сегодня, 09:49
Ожидается, что Кевин Лав покинет «Юту» через обмен или выкуп контракта до начала сезона
сегодня, 09:20
Определены 9-16-е места Евробаскета, Сербия – десятая
сегодня, 08:54
Майя Мур воссоздала знаменитое фото Майкла Джордана, надев 12 чемпионских перстней
2сегодня, 08:12Фото