«Филадельфия» изучала возможность возвращения Бена Симмонса в прошлом сезоне

Существовала вероятность возвращения Симмонса в «Сиксерс».

По словам инсайдера Джейка Фишера, Бен Симмонс и «Филадельфия» вели некоторые переговоры в момент, когда баскетболист добивался выкупа контракта с «Бруклином» в прошлом сезоне.

Фишер отметил, что у Симмонса до сих пор сохранились связи в Филадельфии, включая друзей и брата. Инсайдер добавил, что Эмбиид и Симмонс восстановили те отношения, которые были разорваны.

На данный момент Бен Симмонс является свободным агентом. «Нью-Йорк» назывался клубом, заинтересованным в услугах 29-летнего разыгрывающего, но тот, по-видимому, всерьез рассматривает возможность завершения карьеры.