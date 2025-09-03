Пол Джордж: «Сиксерс» в порядке, все здоровы»
Пол Джордж оптимистично оценил перспективы «Филадельфии».
«Все выглядит отлично для «Сиксерс». Мы в порядке, все здоровы. Начнем сборы в конце месяца, где-то числа 26-го», – сообщил Джордж в соцсетях.
«Филадельфия» завершила прошлый сезон 13-й на Востоке.
Форвард Пол Джордж провел 41 матч, центровой Джоэл Эмбиид – 19, разыгрывающий Тайриз Макси – 52.
Наибольшее число игр на счету защитника Рики Каунсила (73) и форварда Гершона Ябуселе (70). Оба этих баскетболиста покинули команду в межсезонье.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети House of Highlights
