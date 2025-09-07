Сестру Наза Рида застрелили в Нью-Джерси
Торэя Рид, сестра игрока «Миннесоты», погибла в результате стрельбы.
28-летняя Торэя Рид была застрелена 6 сентября в жилом комплексе Paragon Apartments в тауншипе Джексон, Нью-Джерси.
29-летний Шакиль Грин, с которым у Рид были романтические отношения, задержан и обвинен в убийстве и множестве нарушениях, связанных с оружием.
Полиция прибыла на место около 11 утра и обнаружила Торэю без сознания с множественными огнестрельными ранениями у выхода из комплекса.
Грин был пойман неподалеку и взят под стражу без сопротивления. На данный момент расследование продолжается.
Наз Рид, 26-летний игрок «Тимбервулвз», в 2023 году рассказывал о своей старшей сестре: «Она очень заботливая, относится к нам как к своим детям».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sports Illustrated
