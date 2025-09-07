16

Сестру Наза Рида застрелили в Нью-Джерси

Торэя Рид, сестра игрока «Миннесоты», погибла в результате стрельбы.

28-летняя Торэя Рид была застрелена 6 сентября в жилом комплексе Paragon Apartments в тауншипе Джексон, Нью-Джерси.

29-летний Шакиль Грин, с которым у Рид были романтические отношения, задержан и обвинен в убийстве и множестве нарушениях, связанных с оружием.

Полиция прибыла на место около 11 утра и обнаружила Торэю без сознания с множественными огнестрельными ранениями у выхода из комплекса.

Грин был пойман неподалеку и взят под стражу без сопротивления. На данный момент расследование продолжается.

Наз Рид, 26-летний игрок «Тимбервулвз», в 2023 году рассказывал о своей старшей сестре: «Она очень заботливая, относится к нам как к своим детям».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sports Illustrated
logoНБА
происшествия
logoНаз Рид
logoМиннесота
