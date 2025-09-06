Владелец «Кливленда» Дэн Гилберт развелся после 30 лет брака
Дэн Гилберт объявил о разводе.
Владелец «Кливленда» расстался с женой Дженнифер после 30 лет брака.
«Наши отношения меняются, но дружба и партнерство остаются. Мы продолжим вместе бороться с нейрофиброматозом и развивать важные для нас сообщества», – заявили бывшие супруги в пресс-релизе.
Гилберты пережили смерть сына Ника от заболевания в 2023 году. У них остаются еще 4 детей.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Detroit News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости