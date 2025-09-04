Трей Лайлс продолжит карьеру в мадридском «Реале»

Опытный форвард НБА переходит в один из сильнейших клубов Европы.

По информации издания Encestando.es, «Реал Мадрид» оформил последний трансфер межсезонья, подписав форварда Трея Лайлса .

29-летний канадец провел прошлый сезон в «Сакраменто», набирая в среднем 6,5 очка и 4,6 подбора за примерно 20 минут на площадке.

До этого форвард успел поиграть за «Юту», «Денвер», «Сан-Антонио» и «Детройт». Всего за 10 лет в НБА он провёл 650 матчей, набирая в среднем 7,6 очка, 4,3 подбора и 1,1 передачу.