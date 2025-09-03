Светислав Пешич: «Игра с Турцией покажет наш нынешний уровень»

Светислав Пешич прокомментировал матч за лидерство в группе А.

Турция и Сербия идут без поражений и разыграют 1-е место в очной встрече.

«Это не самая важная игра турнира, но пока что сильнейший соперник. Это тест, который покажет наш нынешний уровень», – рассудил главный тренер.

Пешич также прокомментировал форму защитника Василие Мицича : «Он все делает правильно, все еще встраивается в команду, но будет становиться лучше от матча к матчу».