Маргирис Нормантас получил травму лодыжки во время матча Литвы со Швецией

Сборная Литвы может потерять очередного защитника перед плей-офф.

Команда одержала победу над Швецией со счетом 74:71, но потеряла из-за травмы защитника Маргириса Нормантаса.

На четвертой минуте матча он подвернул лодыжку, наступив на ногу шведа Мелвина Пантцара и не смог продолжить встречу.

Если травма окажется серьезной, это усугубит проблемы литовской задней линии – ранее турнир из-за повреждения покинул разыгрывающий Рокас Йокубайтис.

В среднем за игру на групповом этапе Нормантас набирал 8,5 очка, 2,8 подбора и 2,8 передачи.