Маргирис Нормантас получил травму лодыжки во время матча Литвы со Швецией
Сборная Литвы может потерять очередного защитника перед плей-офф.
Команда одержала победу над Швецией со счетом 74:71, но потеряла из-за травмы защитника Маргириса Нормантаса.
На четвертой минуте матча он подвернул лодыжку, наступив на ногу шведа Мелвина Пантцара и не смог продолжить встречу.
Если травма окажется серьезной, это усугубит проблемы литовской задней линии – ранее турнир из-за повреждения покинул разыгрывающий Рокас Йокубайтис.
В среднем за игру на групповом этапе Нормантас набирал 8,5 очка, 2,8 подбора и 2,8 передачи.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
