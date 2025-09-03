Член Зала славы имени Нейсмита тренер Джордж Равелинг умер в возрасте 88 лет

Джордж Равелинг ушел из жизни.

Член зала славы баскетбола имени Нейсмита тренировал в NCAA и работал с олимпийской сборной США в 1984 и 1988 годах.

Равелинг возглавлял баскетбольные программы Вашингтон Стэйт, Айовы и Южной Калифорнии и завершил карьеру с результатом 335-293.

Тренер известен в НБА своими взаимоотношениями с Майклом Джорданом и ролью в его подписании с Nike.

Равелинг умер в возрасте 88 лет.

«40 лет он участвовал в моей жизни своей мудростью, поддержкой и дружбой. Был ментором в каждом смысле этого слова, всегда буду благодарен за его советы. Без него не было бы Air Jordan», – отреагировал на известия Джордан.