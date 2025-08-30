Человек, застреливший бывшего форварда «Орландо» Эдриана Пэйна, приговорен к пожизненному заключению

Лоренс Дорити проведет остаток жизни в тюрьме за убийство Пэйна.

Бывший игрок НБА был застрелен в Орландо в мае 2022 года. Преступник настаивал на версии с самообороной.

Во время дачи показаний Дорити расплакался, когда его спросили о количестве произведенных выстрелов.

«Я просто хочу домой», – сказал он сквозь слезы.

Дорити заявил, что опасался за свою жизнь и считал, что действует в целях защиты себя и своей семьи. Обвинение сумело доказать, что у Пэйна не было при себе оружия. В итоге суд присяжных отклонил доводы Дорити о самообороне и приговорил его к пожизненному заключению.

Пэйн был выбран под 15-м номером на драфте НБА 2014 года «Атлантой». Он провел пять сезонов в лиге, выступая за «Хоукс», «Тимбервулвс» и «Орландо».