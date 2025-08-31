  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Всем пришлось отложить свое эго в сторону». Мэджик Джонсон рассказал, как Майкл Джордан уступил роль капитана на Олимпиаде
18

«Всем пришлось отложить свое эго в сторону». Мэджик Джонсон рассказал, как Майкл Джордан уступил роль капитана на Олимпиаде

Мэджик Джонсон рассказал о жесте уважения Майкла Джордана на Олимпиаде-1992.

«Чак Дэйли позаботился о наших эго в первый же день, созвав нас на встречу и сказав: «Майкл Джордан будет капитаном «Дрим Тим». Майкл ответил: «Нет, я не достоин быть капитаном. Капитанами должны быть Мэджик и Лэрри». Поэтому, когда он это сделал, всем пришлось отложить свое эго в сторону.

И мы с Лэрри Бердом возглавили команду. Мы обыгрывали всех в среднем на 42 очка за матч. Мы показали потрясающий командный баскетбол. Это дало нам с Лэрри последнее, чего нам не хватало. Мы добились всего и выиграли все в баскетболе, но у нас не было золотой медали. И когда комиссионер Дэвид Стерн дал нам такую ​​возможность, для нас обоих это был конец», – рассказал олимпийский чемпион 1992 года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Lakers Nation
logoМайкл Джордан
logoсборная США
Чак Дэйли
logoНБА
logoМэджик Джонсон
logoЛэрри Берд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
25 главных мемов НБА XXI века
2430 августа, 09:25
25 главных блок-шотов НБА в XXI веке
2129 августа, 12:46
Тайрон Лю: «Пол Джордж был как Джордан и Пиппен в одном лице»
2128 августа, 13:39
Тайрон Лю: «Майкл Джордан сейчас набирал бы в среднем 45. Ни до кого нельзя дотронуться»
3328 августа, 08:47
Главные новости
Оскар да Силва об игре с Великобританией: «Командная победа. Здорово, что столько игроков отметились»
4 минуты назад
Эргин Атаман: «Не будем ничего придумывать против Йокича»
14 минут назад
Артурс Жагарс снова травмировался и рано завершил матч против Португалии
29 минут назад
«Вечный король». Леброн Джеймс предстал в рекламе Nike с короной на голове
145 минут назадВидео
Евробаскет-2025. Германия разгромила Великобританию (120:57), Литва сыграет с Финляндией и другие матчи
24сегодня, 15:36Live
Тристан да Силва набрал 25 очков в разгромной победе Германии над Великобританией (120:57)
сегодня, 15:30
Год Шемгод: «Банкеро, Вагнер, Бэйн, Саггс, Блэк и Джонс готовы оставить свой след в истории»
сегодня, 15:15
Бразилия обыграла Аргентину в финале чемпионата Америки-2025
6сегодня, 14:45
Никола Вучевич обновил рекорд эффективности за сборную, набрав 23+15 в победном матче со Швецией
сегодня, 14:35
Алперен Шенгюн набрал 21+8+5 и добился редкого статистического достижения в победном матче с Эстонией
сегодня, 14:20
Ко всем новостям
Последние новости
Лука Дончич и Эдо Мурич продемонстрировали забавное упражнение
59 минут назадВидео
«Виртус» подписал 23-летнего центрового Алиу Диарра
сегодня, 13:30Фото
Лукас Лекавичюс близок к переходу в греческий АЕК
сегодня, 13:15
Женская НБА. «Миннесота» примет «Даллас», «Лос-Анджелес» встретится с «Сиэтлом» и другие матчи
сегодня, 12:24
Марио Чалмерс: «Майами» нужен настоящий разыгрывающий. Хирро должен набирать очки»
сегодня, 12:22
Дэмиан Лиллард подарил участникам своего тренировочного лагеря эксклюзивные кроссовки
2сегодня, 11:43Фото
Тайрон Лю: «Каждый раз, когда у нас появлялся новый игрок Кобе хотел сыграть с ним один на один, чтобы показать: «Это моя команда»
сегодня, 10:48
Новак Джокович: «Дал Богдановичу несколько советов, как восстановиться быстрее, но, похоже, на этот раз это не поможет»
1сегодня, 10:26
Джанмарко Поццекко: «После матча сказал своим игрокам, что люблю их. Что они спасли мою задницу»
1сегодня, 09:00
Польша пропустила рывок Исландии (18:6) в четвертой четверти, но смогла довести матч до победы и гарантировала себе место в плей-офф
1сегодня, 06:56