«Всем пришлось отложить свое эго в сторону». Мэджик Джонсон рассказал, как Майкл Джордан уступил роль капитана на Олимпиаде
Мэджик Джонсон рассказал о жесте уважения Майкла Джордана на Олимпиаде-1992.
«Чак Дэйли позаботился о наших эго в первый же день, созвав нас на встречу и сказав: «Майкл Джордан будет капитаном «Дрим Тим». Майкл ответил: «Нет, я не достоин быть капитаном. Капитанами должны быть Мэджик и Лэрри». Поэтому, когда он это сделал, всем пришлось отложить свое эго в сторону.
И мы с Лэрри Бердом возглавили команду. Мы обыгрывали всех в среднем на 42 очка за матч. Мы показали потрясающий командный баскетбол. Это дало нам с Лэрри последнее, чего нам не хватало. Мы добились всего и выиграли все в баскетболе, но у нас не было золотой медали. И когда комиссионер Дэвид Стерн дал нам такую возможность, для нас обоих это был конец», – рассказал олимпийский чемпион 1992 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Lakers Nation
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости