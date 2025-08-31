«Всем пришлось отложить свое эго в сторону». Мэджик Джонсон рассказал, как Майкл Джордан уступил роль капитана на Олимпиаде

Мэджик Джонсон рассказал о жесте уважения Майкла Джордана на Олимпиаде-1992.

«Чак Дэйли позаботился о наших эго в первый же день, созвав нас на встречу и сказав: «Майкл Джордан будет капитаном «Дрим Тим». Майкл ответил: «Нет, я не достоин быть капитаном. Капитанами должны быть Мэджик и Лэрри». Поэтому, когда он это сделал, всем пришлось отложить свое эго в сторону.

И мы с Лэрри Бердом возглавили команду. Мы обыгрывали всех в среднем на 42 очка за матч. Мы показали потрясающий командный баскетбол. Это дало нам с Лэрри последнее, чего нам не хватало. Мы добились всего и выиграли все в баскетболе, но у нас не было золотой медали. И когда комиссионер Дэвид Стерн дал нам такую ​​возможность, для нас обоих это был конец», – рассказал олимпийский чемпион 1992 года.