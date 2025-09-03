Чарльз Баркли о структуре трансляций НБА: «Им насрать на зрителей»
Чарльз Баркли раскритиковал НБА.
«Как обычный болельщик будет искать матчи? «Хорошо, сегодня вторник, значит игра будет на Peacock».
Они взяли деньги у трех платформ. Им насрать на фанатов. Я думаю, что эта ситуация им еще аукнется.
И сделка рассчитана на 11 лет. Следующие 11 лет жаловаться можно сколько угодно.
«Если нашли игру, отлично. Главное обналичить чек», – пожаловался на структуру трансляций телеведущий.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети The Ringer
