Чарльз Баркли о структуре трансляций НБА: «Им насрать на зрителей»

Чарльз Баркли раскритиковал НБА.

«Как обычный болельщик будет искать матчи? «Хорошо, сегодня вторник, значит игра будет на Peacock».

Они взяли деньги у трех платформ. Им насрать на фанатов. Я думаю, что эта ситуация им еще аукнется.

И сделка рассчитана на 11 лет. Следующие 11 лет жаловаться можно сколько угодно.

«Если нашли игру, отлично. Главное обналичить чек», – пожаловался на структуру трансляций телеведущий.