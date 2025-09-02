Пэт Райли о Микки Арисоне: «Он спас мою тренерскую карьеру»
Пэт Райли признался, что обязан своей тренерской карьерой владельцу «Хит».
«По сути, он спас мою тренерскую карьеру. Мое будущее было под вопросом, пока Арисон не дал мне шанс в «Майами».
Когда это наконец свершилось и в сентябре 1995 я стал главным тренером, мы оба взялись за работу.
Он проявлял огромную преданность ко мне, к нашему штабу, к людям в организации, которые остаются здесь с тех пор, как он ее купил.
Даже в те годы, когда все понимали, что мы не лучшая команда, мы как черти боролись, чтобы ей стать», – поделился президент «Хит».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Miami Herald
