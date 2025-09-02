0

Пэт Райли о Микки Арисоне: «Он спас мою тренерскую карьеру»

Пэт Райли признался, что обязан своей тренерской карьерой владельцу «Хит».

«По сути, он спас мою тренерскую карьеру. Мое будущее было под вопросом, пока Арисон не дал мне шанс в «Майами».

Когда это наконец свершилось и в сентябре 1995 я стал главным тренером, мы оба взялись за работу.

Он проявлял огромную преданность ко мне, к нашему штабу, к людям в организации, которые остаются здесь с тех пор, как он ее купил.

Даже в те годы, когда все понимали, что мы не лучшая команда, мы как черти боролись, чтобы ей стать», – поделился президент «Хит».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Miami Herald
logoМайами
Микки Арисон
logoПэт Райли
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Майкл Бизли: «Если бы мне пришлось прожить все заново, я бы послушал Пэта Райли»
729 августа, 09:07
Шакил О’Нил: «Пэт Райли хотел, чтобы я выглядел как Алонзо Моурнинг»
727 августа, 05:15
Пэт Райли: «Тайлер Хирро – наш центральный игрок, будем строиться вокруг него, надеюсь, он останется тут до конца карьеры»
2827 июня, 16:20
Главные новости
Дрэймонд Грин и Лука Дончич больше всего жалуются арбитрам по мнению Де’Аарона Фокса
11 минут назад
Евробаскет-2025. Финляндия сыграет с Германией, Турция встретится с Сербией и другие матчи
224 минуты назад
Новицки – Флэггу: «Учись у ветеранов, но найди свой подход, режим и стиль лидерства»
28 минут назад
Гершон Ябуселе о 36 очках: «Тренер и партнеры попросили меня чаще брать игру на себя»
43 минуты назад
Леброн Джеймс побреет налысо стримера Кая Сената
2сегодня, 08:37
Светислав Пешич: «Игра с Турцией покажет наш нынешний уровень»
сегодня, 08:30
Пол Пирс: «Поставил бы на последний сезон Леброна Джеймса. Его время пришло»
6сегодня, 07:59
Эргин Атаман: «Алперен Шенгюн вышел на элитный уровень. Турция может доминировать в Европе следующие 5-6 лет»
сегодня, 07:46
Джанмарко Поццекко: «0:13 были полным провалом. Но мы не сдались»
1сегодня, 07:15
Джаред Маккейн рассчитывает провести полноценные сборы с «Сиксерс»
сегодня, 07:10
Ко всем новостям
Последние новости
Владимир Гомельский о скандале на расовой почве: «Дуракам и хамам не удастся испортить игры Евробаскета!»
1сегодня, 08:22
Член Зала славы имени Нейсмита тренер Джордж Равелинг умер в возрасте 88 лет
сегодня, 07:35
Всеволод Ищенко перенесет операцию и пропустит начало регулярного сезона Лиги ВТБ
сегодня, 06:59
«Пеликанс» просмотрят форварда Гаррисона Брукса
сегодня, 04:25
Лука Дончич подарил кроссовки Лукасу Подольски
2вчера, 20:49Фото
Майкл Портер: «Хотел бы, чтобы девушка убирала дом, занималась детьми и готовила»
10вчера, 20:36
Франк Ниликина продлил контракт с «Партизаном»
вчера, 19:08
Гэри Пэйтон II запускает лигу по скейтбордингу
1вчера, 17:44
«Уникаха» продлила контракт с центровым Дэвидом Кравишем
вчера, 13:35
Стефан Йович: «Моя задача – показать молодым парням, что значит эта форма»
вчера, 13:21