5

Майкл Бизли: «Если бы мне пришлось прожить все заново, я бы послушал Пэта Райли»

Бывший игрок НБА сожалеет о совершенных на заре карьеры ошибках.

«Если бы мне пришлось прожить все заново, я бы послушал Пэта Райли. Он сказал мне взять квартиру, с двумя спальнями, одной для моей мамы, когда она приезжает в город, а все остальные пусть сами разбираются. Я поступил с точностью до наоборот, и моим оправданием для него было то, что я вырос в квартире и мне нужно было немного пространства.

В итоге я взял дом с шестью спальнями, завел трех собак, 3-4 моих кореша постоянно тусили у меня. С этого и начались все проблемы. Я вытаскивал своих родственников из тюрьмы, оплачивал адвокатов. Мне не хватило уверенности в себе сказать им всем: «Нет, дайте мне сначала получить мой второй контракт».

Мои провалы были бы именно моими. Большинство провалов, о которых все знают, случились из-за того, что я впрягался за близких.

В «Финиксе» Лэнс Блэнкс (генменеджер) буквально выселил меня из моего дома и перевез в апартаменты прямо через дорогу от тренировочной арены. И потом он подселил ко мне кого-то, чтобы, типа, присматривать за мной. То же самое сделал и Пэт. Он нашел мне квартиру и держал кого-то у моей входной двери, чтобы убедиться, что он меня контролирует. И из-за этого я чувствовал себя как в клетке. Но в то же время я жалею, что не послушал их, потому что они хотели, чтобы я сосредоточился и просто играл в баскетбол», – рассказал Бизли.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4761 голос
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Heat Diehards в соцсети X
logoМайкл Бизли
logoМайами
Лэнс Блэнкc
logoПэт Райли
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дуэйн Уэйд о Майкле Бизли: «Он, пожалуй, самый талантливый игрок вне НБА»
127 августа, 20:16
Майкл Бизли и Лэнс Стивенсон уткнулись друг в друга лбами и орали после победного броска
318 августа, 08:44Видео
Майкл Бизли: «Уэйд пригласил меня поужинать с Брайантом, но я не пошел, потому что тревожность мне не позволила»
310 августа, 05:59
Главные новости
Женская НБА. «Атланта» сыграет с «Далласом», «Лос-Анджелес» примет «Индиану»
сегодня, 21:08
«Даллас» отчислил Оливье-Максанса Проспера, чтобы подписать Данте Экзама
2сегодня, 20:59
Кристапс Порзингис: «Невозможно удержать Николу Йокича, но мы попробуем»
сегодня, 20:52
Кристапс Порзингис: «Площадка на Евробаскете кажется теснее, возможно, потому что я допустил 7 потерь»
сегодня, 20:43
Никола Йокич оформил дабл-дабл (23+10) в победной игре с Португалией
сегодня, 20:30
Евробаскет-2025. 23+10 от Йокича помогли Сербии справиться с Португалией, Литва разгромила Черногорию и другие результаты
61сегодня, 20:10
Лаури Маркканен обновил рекорд результативности Евробаскета-2025, набрав 43 очка в победной игре с Великобританией
5сегодня, 19:44
Богдан Богданович почувствовал боль в задней поверхности бедра и не вышел на 2-ю половину матча с Португалией
сегодня, 19:25
«Бруклин» отчислит английского форварда Тосана Эвбуомвана
1сегодня, 19:16
Филип Петрушев был удален за удар соперника в 1-й четверти матча с Португалией
1сегодня, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
Ален Омич: «Драгич и Дончич оба хороши. Нравилось играть с Гораном и нравится выступать с Лукой»
сегодня, 20:14
«Клипперс» подпишут 24-летнего «большого» Зака Фримантла
сегодня, 19:09
«Маккаби Тель-Авив» заинтересован в подписании Клиффорда Оморуйи
сегодня, 17:30
Ассистент Алекса Мумбру: «Он вовлечен во все, кроме самих игр, к сожалению»
1сегодня, 15:35
Греческие болельщики пришли на матч с Италией с баннером в поддержку Акилле Полонары
сегодня, 15:21Фото
Андреас Обст: «Шредер, Тайс, Вагнер и Фойгтманн – лидеры команды, больше всех говорят»
сегодня, 13:59
Алекс Мумбру может пропустить весь групповой этап Евробаскета
сегодня, 12:20
Джейлен Уильямс: «Считал, что мой потолок – Джеймс Харден, но мне говорили, что играю я как Джо Инглс»
4сегодня, 12:01
«Даллас» откроет баскетбольную площадку во Вюрцбурге, родном городе Дирка Новицки
1сегодня, 11:24
Хосе Альварадо унесли с площадки на носилках
1сегодня, 09:48Видео