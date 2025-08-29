Майкл Бизли: «Если бы мне пришлось прожить все заново, я бы послушал Пэта Райли»

Бывший игрок НБА сожалеет о совершенных на заре карьеры ошибках.

«Если бы мне пришлось прожить все заново, я бы послушал Пэта Райли . Он сказал мне взять квартиру, с двумя спальнями, одной для моей мамы, когда она приезжает в город, а все остальные пусть сами разбираются. Я поступил с точностью до наоборот, и моим оправданием для него было то, что я вырос в квартире и мне нужно было немного пространства.

В итоге я взял дом с шестью спальнями, завел трех собак, 3-4 моих кореша постоянно тусили у меня. С этого и начались все проблемы. Я вытаскивал своих родственников из тюрьмы, оплачивал адвокатов. Мне не хватило уверенности в себе сказать им всем: «Нет, дайте мне сначала получить мой второй контракт».

Мои провалы были бы именно моими. Большинство провалов, о которых все знают, случились из-за того, что я впрягался за близких.

В «Финиксе» Лэнс Блэнкс (генменеджер) буквально выселил меня из моего дома и перевез в апартаменты прямо через дорогу от тренировочной арены. И потом он подселил ко мне кого-то, чтобы, типа, присматривать за мной. То же самое сделал и Пэт. Он нашел мне квартиру и держал кого-то у моей входной двери, чтобы убедиться, что он меня контролирует. И из-за этого я чувствовал себя как в клетке. Но в то же время я жалею, что не послушал их, потому что они хотели, чтобы я сосредоточился и просто играл в баскетбол», – рассказал Бизли .