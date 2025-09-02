  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Клэй Томпсон о трениях в «Уорриорз»: «У нас случались стычки в команде. Но все понимали, что такое происходит на фоне желания победить»
0

Клэй Томпсон о трениях в «Уорриорз»: «У нас случались стычки в команде. Но все понимали, что такое происходит на фоне желания победить»

Клэй Томпсон рассказал о трениях между игроками «Уорриорз».

По словам экс-защитника «Голден Стэйт», баскетболисты и тренеры Династии периодически вступали в конфронтации. 

«У нас случалось немало стычек. Было произнесено много не самых приятных слов, кто-то чувствовал себя уязвленным. Но все понимали, что все это происходит на фоне желания победить. Когда поднимается чемпионский баннер, вспоминаешь, что этому предшествовало, и осознаешь, что все мы в команде словно братья.

Бывало такое, что я ругался с Дрэймондом, или, скажем, со Стефом. Возникали трения с тренером Керром. Что тут скажешь, это часть жизни. И это помогает расти. Ты взрослеешь, становишься все более зрелым, это помогает оставлять какие-то вещи на площадке и вести себя профессионально», – рассказал баскетболист «Далласа».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA History & Storytellers on CLNS
logoКлэй Томпсон
logoГолден Стэйт
logoДрэймонд Грин
logoНБА
logoДаллас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тим Каваками: «Клэю Томпсону было некомфортно от того, что Джордан Пул все сильнее и сильнее подпирал его»
93 июня, 10:05
«Дрэй, я затащу». Дрэймонд Грин вспомнил о выступлении Клэя Томпсона в 6-й игре серии с «Оклахомой» 2016 года
531 мая, 10:37
Умер Рокко, бульдог Клэя Томпсона
1230 мая, 08:19
Главные новости
Евробаскет-2025. Сборная Грузии разгромила Кипр, Италия встретится с Испанией и другие матчи
4929 минут назадLive
Дени Авдия о матче против Словении: «У нас есть отличный план против Дончича»
35 минут назад
Бретт Сигел: «Все указывает на то, что «Буллз» и Джош Гидди найдут общий язык»
57 минут назад
Тренер сборной Турции Эргин Атаман: «Интерес к НБА в Европе падает, а Евролига продолжает расти»
3сегодня, 17:59
«Мужики стучат мячом и получают по 30 млн, но никто не говорит, что это дичь». Модель OnlyFans ответила на выпады Майкла Портера
21сегодня, 17:58
Стивен Эй Смит заявил о возможном участии в президентских выборах США
1сегодня, 17:36
Зак Крам: «Ховарда недооценивают из-за того, как сложилась его карьера»
сегодня, 17:28
Юсуф Нуркич об отсутствии Янниса: «Это почти ничего не изменило»
сегодня, 17:16
Шакил О’Нил: «Хотел убить Митча Капчака после обмена в «Хит»
1сегодня, 16:55
Дуайт Ховард: «Мы с «Лейкерс» могли бы много лет выходить в финал»
3сегодня, 16:44
Ко всем новостям
Последние новости
Франк Ниликина продлил контракт с «Партизаном»
9 минут назад
Гэри Пэйтон II запускает лигу по скейтбордингу
1сегодня, 17:44
Пэт Райли о Микки Арисоне: «Он спас мою тренерскую карьеру»
сегодня, 15:20
«Уникаха» продлила контракт с центровым Дэвидом Кравишем
сегодня, 13:35
Стефан Йович: «Моя задача – показать молодым парням, что значит эта форма»
сегодня, 13:21
Гилберт Аренас – Джеффу Тигу: «Кобе Брайант был великолепным защитником»
8сегодня, 12:29
Джефф Тиг о подписании Танасиса Адетокумбо: «Яннис – совладелец «Бакс»
сегодня, 11:29
«Открываешь страницу, а там здоровенная какаха». Брайан Шоу рассказал очередную туалетную историю о Шакиле О′Ниле
6сегодня, 11:09
Зоран Лукич: «Йокич не пытается звездить там, где не нужно»
сегодня, 09:57
Светислав Пешич: «Как мы можем изменить наши амбиции? Нас за это расстреляют»
1сегодня, 07:59