Умер Рокко, бульдог Клэя Томпсона

Один из символов династии «Голден Стэйт» ушел из жизни.

Бульдог Рокко скончался на 14-м году жизни.

Об этом рассказал отец Клэя Томпсона Майкл Томпсон.

«Как всегда говорят Мэйс и Айрленд, когда уходит кто-то дорогой нам: «Прощай, дружище, было славно познакомиться». На этих выходных нам пришлось усыпить Рокко, пса Клэя. Пришло время. Мы все грустим, но у Рокко была долгая и прекрасная жизнь», – сказал Томпсон.

Рокко был одним из талисманов «Уорриорс» середины десятых, лучшей команды XXI века.