Умер Рокко, бульдог Клэя Томпсона
Один из символов династии «Голден Стэйт» ушел из жизни.
Бульдог Рокко скончался на 14-м году жизни.
Об этом рассказал отец Клэя Томпсона Майкл Томпсон.
«Как всегда говорят Мэйс и Айрленд, когда уходит кто-то дорогой нам: «Прощай, дружище, было славно познакомиться». На этих выходных нам пришлось усыпить Рокко, пса Клэя. Пришло время. Мы все грустим, но у Рокко была долгая и прекрасная жизнь», – сказал Томпсон.
Рокко был одним из талисманов «Уорриорс» середины десятых, лучшей команды XXI века.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Mason & Ireland Show
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