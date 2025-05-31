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  • «Дрэй, я затащу». Дрэймонд Грин вспомнил о выступлении Клэя Томпсона в 6-й игре серии с «Оклахомой» 2016 года
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«Дрэй, я затащу». Дрэймонд Грин вспомнил о выступлении Клэя Томпсона в 6-й игре серии с «Оклахомой» 2016 года

В том матче Томпсон набрал 41 очко.

«Помню, будто это было вчера. Это было невероятно. Шестая игра! Отступать нам некуда! И весь день Клэй твердил: «Дрей, я затащу. Мы не проиграем». Ходит, дергая плечом, как это у него обычно бывает. «Мы не можем проиграть, я затащу». По его поведению, походке – во всем было видно, что он настроен серьезно.

И вот мы проигрываем 15 очков, и вдруг из ниоткуда появляется Клэй Томпсон… Треха, треха, еще одна! И в тот момент мы поняли: серия наша, потому что в седьмом матче они не обыграют нас дома», – вспомнил Грин.

К 6-му матчу финала Запада «Голден Стэйт» уступал в серии 2-3. В четвертой четверти шестой игры защитник «Уорриорс» Клэй Томпсон набрал 19 из 33 командных очков, включая 5 трехочковых, и помог команде одержать верх – 108:101.

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ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Дрэймонда Грина
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logoКлэй Томпсон
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