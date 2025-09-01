Бразилия обыграла Аргентину в финале чемпионата Америки-2025

Определился чемпион Америки-2025.

Бразилия победила Аргентину (55:47) в заключительном матче турнира, предварительно выбив США в полуфинале (92:77).

Сборная США закончила чемпионат на 3-м месте, обыграв Канаду (90:85) в игре за бронзу.

MVP турнира стал бразильский разыгрывающий Яго Сантос , на его счету 17,8 очка, 6,2 передачи и 3,3 подбора в среднем и 14 очков и 5 передач в финале.

Яго Сантос и Бруно Кабокло (Бразилия), Кишон Джордж (Канада), Джавонте Смарт (США) и Хуан Фернандес (Аргентина) вошли в первую символическую сборную турнира.

Хосе Альварадо (Пуэрто-Рико), Норчад Омье (Никарагуа), Хосе Вильдоса (Аргентина), Жоржиньо Де Паула (Бразилия) и Мфионду Кабенгеле (Канада) – во вторую.