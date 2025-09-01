Бразилия обыграла Аргентину в финале чемпионата Америки-2025
Определился чемпион Америки-2025.
Бразилия победила Аргентину (55:47) в заключительном матче турнира, предварительно выбив США в полуфинале (92:77).
Сборная США закончила чемпионат на 3-м месте, обыграв Канаду (90:85) в игре за бронзу.
MVP турнира стал бразильский разыгрывающий Яго Сантос, на его счету 17,8 очка, 6,2 передачи и 3,3 подбора в среднем и 14 очков и 5 передач в финале.
Яго Сантос и Бруно Кабокло (Бразилия), Кишон Джордж (Канада), Джавонте Смарт (США) и Хуан Фернандес (Аргентина) вошли в первую символическую сборную турнира.
Хосе Альварадо (Пуэрто-Рико), Норчад Омье (Никарагуа), Хосе Вильдоса (Аргентина), Жоржиньо Де Паула (Бразилия) и Мфионду Кабенгеле (Канада) – во вторую.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости