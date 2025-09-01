Лукас Лекавичюс близок к переходу в греческий АЕК

АЕК может подписать Лукаса Лекавичюса.

31-летний литовский разыгрывающий провел 11 лет в «Жальгирисе» с двухлетним перерывом на греческий чемпионат. В прошлом сезоне Евролиги он набирал 2,1 очка за 7 минут в среднем в 14 матчах, практически лишившись игрового времени.

Лекавичюс близок к переходу в греческий АЕК, завоевавший 3-е место в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов.