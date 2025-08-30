Егор Дёмин развеял слухи о своей новой татуировке
Рисунок на руке защитника «Бруклина» оказался не тем, чем кажется.
В своем Telegram-канале российский разыгрывающий «Нетс» выложил фотографии с бросковой тренировки под руководством тренера по развитию Кори Винсона.
Дёмин отдельно отметил, что на его руке находится профилактический тейп, а не татуировка, и никакой травмы у него нет.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал Егора Дёмина
