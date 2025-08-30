10

Кендрик Перкинс: «Финикс» – самое большое посмешище НБА последних лет»

Телеэксперт считает, что «Санс» заслуживают звания самого позорного клуба.

«Можно поспорить или просто сказать, что «Финикс» был самым большим посмешищем в НБА за последние три-четыре года. Вспомните, где они были четыре или пять лет назад: финал НБА, культура, Монти Уильямс, Крис Пол. И вдруг вы обмениваете Деандре Эйтона, которого выбрали под 1-м номером на драфте.

Мы не будем сейчас разбирать Деандре Эйтона, но в майке «Санс» его статистика выглядела чертовски хорошо. В общем, он не подошел команде, и вы раздаете кучу всего. Вы отдаете Кэма Джонсона, вы отдаете Микэла Бриджеса. Вы отдаете кучу гребаных драфт-пиков, чтобы получить кого?

Где сейчас Дюрэнт? Так ведь его уже нет в «Финиксе». Затем вы приобретаете Брэдли Била, который получает чертовски много денег и имеет право вето на обмен. Вы сменили двух тренеров-чемпионов, двух! Фрэнк Вогель был недостаточно хорош. Майка Буденхольцера было недостаточно. И вот теперь вы здесь», – закончил Перкинс.

В прошлом сезоне «Финикс» закончил «регулярку» на 11-м месте в Западной конференции с результатом 36-46. В межсезонье звездные игроки Кевин Дюрэнт и Брэдли Бил покинули команду.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Road Trippin’
