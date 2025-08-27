«Я не так хорош, как он, но близок к нему». Шакил О′Нил рассказал, как перестал бояться Майкла Джордана

Шакил О′Нил рассказал, как нервничал перед первой игрой против Майкла Джордана.

«В первом сезоне было страшно, потому что я был еще ребенком, и за 300 дней до нашей первой игры у меня на стене висел его постер. Я видел его в конкурсе данков против Доминика. Он вышел на площадку, и я не мог поверить, что я был там, и все, что я видел по телевизору, теперь видел вживую. Все, что он делал, было идеально: его форма, походка, игра.

В какой-то момент он вышел из-под пик-н-ролла и бросил с дистанции, и это помогло мне преодолеть страх. Я чуть не накрыл его бросок. Я подумал: «Ладно, я не так хорош, как он, но близок к нему», – рассказал четырехкратный чемпион НБА .