  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Я не так хорош, как он, но близок к нему». Шакил О′Нил рассказал, как перестал бояться Майкла Джордана
0

«Я не так хорош, как он, но близок к нему». Шакил О′Нил рассказал, как перестал бояться Майкла Джордана

Шакил О′Нил рассказал, как нервничал перед первой игрой против Майкла Джордана.

«В первом сезоне было страшно, потому что я был еще ребенком, и за 300 дней до нашей первой игры у меня на стене висел его постер. Я видел его в конкурсе данков против Доминика. Он вышел на площадку, и я не мог поверить, что я был там, и все, что я видел по телевизору, теперь видел вживую. Все, что он делал, было идеально: его форма, походка, игра.

В какой-то момент он вышел из-под пик-н-ролла и бросил с дистанции, и это помогло мне преодолеть страх. Я чуть не накрыл его бросок. Я подумал: «Ладно, я не так хорош, как он, но близок к нему», – рассказал четырехкратный чемпион НБА.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?3829 голосов
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал STRAIGHT GAME PODCAST
logoШакил О′Нил
logoНБА
logoМайкл Джордан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
25 главных блок-шотов НБА в XXI веке
13сегодня, 07:55
Шакил О’Нил: «Пэт Райли хотел, чтобы я выглядел как Алонзо Моурнинг»
6вчера, 05:15
Шакил О’Нил оценил свои шансы в гипотетическом матче против Стефена Карри
2126 августа, 23:30
Bleacher Report не включил Леброна Джеймса в четверку лучших игроков «Лейкерс» в 21-м веке
4226 августа, 19:04
Главные новости
Светислав Пешич: «Латвия может играть гораздо лучше»
11 минут назад
Евробаскет-2025. Групповой этап. Греция встретится с Италией, Словения сыграет с Польшей и другие матчи
3сегодня, 08:28
Стеф Карри о претензиях на чемпионство: «Посмотрим. На нашей стороне накопленный опыт»
29 минут назад
Брэндин Подземски: «Все в команде хотят, чтобы Джонатан Куминга остался в «Голден Стэйт»
1сегодня, 09:37
Шейн Ларкин: «Идея была в том, чтобы измотать Кристапса Порзингиса»
сегодня, 09:17
Матеуш Понитка о новой встрече со Словенией: «Эмоции 2022 года остались в Берлине, это будет совсем другая игра»
сегодня, 08:59
Тайрон Лю: «Майкл Джордан сейчас набирал бы в среднем 45. Ни до кого нельзя дотронуться»
14сегодня, 08:47
Исаак Бонга может быстро вернуться в состав сборной Германии
сегодня, 08:25
Миноритарные владельцы «Санз» подали в суд на Мэта Ишбиа, требуя прозрачности в области трат и заимствований капитала
1сегодня, 08:15
Артурс Жагарс, скорее всего, избежал серьзной травмы в первом матче Евробаскета
сегодня, 07:44
Ко всем новостям
Последние новости
Сильвен Франсиско: «Возможно, буду следующим французом в НБА»
47 минут назад
Амин Нуа попробует пробиться в состав «Виллербана»
сегодня, 08:35
Девонте Грэм о номере «4» в «Црвене Звезде»: «Знаю, что этот номер носила легенда европейского баскетбола, но не смогу произнести его имя»
сегодня, 07:59
Светислав Пешич: «Не могу 30 минут после игры ждать пресс-конференцию»
сегодня, 06:50
Стеф Карри открывает бурбон-бар в Сан-Франциско
4сегодня, 05:50
28 очков Лаури Маркканена помогли Финляндии вырвать победу у Швеции
3вчера, 20:40
Дуэйн Уэйд о Майкле Бизли: «Он, пожалуй, самый талантливый игрок вне НБА»
1вчера, 20:16
Кристапс Порзингис об Алперене Шенгюне: «Он как маленький Йокич»
2вчера, 19:20
Руководитель НБА о Джонатане Куминге: «Пол Джордж оказался в похожей ситуации, когда пришел в «Индиану»
1вчера, 19:13
В Далласе переместили билборд с Дончичем из-за слишком близкого расположения к арене
1вчера, 18:26