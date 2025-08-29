Пелле Ларссон и Симон Биргандер пропустили матч с Германией из-за болезни

Сборная Швеции проиграла Германии в ослабленном составе.

Игру пропустили 24-летний защитник Пелле Ларссон и 27-летний форвард Симон Биргандер. Причиной стало заболевание баскетболистов.

Оба игрока приняли участие в первом матче, Ларссон набрал 10 очков, Биргандер – 12 очков, 7 подборов и 3 передачи.