Пелле Ларссон и Симон Биргандер пропустили матч с Германией из-за болезни
Сборная Швеции проиграла Германии в ослабленном составе.
Игру пропустили 24-летний защитник Пелле Ларссон и 27-летний форвард Симон Биргандер. Причиной стало заболевание баскетболистов.
Оба игрока приняли участие в первом матче, Ларссон набрал 10 очков, Биргандер – 12 очков, 7 подборов и 3 передачи.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4761 голос
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
