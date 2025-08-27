Джанан Муса о пропуске Евробаскета: «Начал нормально ходить только через 11 дней после операции»
Джанан Муса расстроен пропуском европейского турнира.
Боснийскому форварду потребовалась срочная операция в середине августа.
«Реабилитация после операции проходит сложнее, чем ожидалось. По некоторым прогнозам, я должен был начать бегать через 3-4 дня. Но я начал нормально ходить только через 11. Ночью просыпался от боли. Но еще больней то, что я не смогу сыграть на Евробаскете. Все знают, насколько важны для меня сборная и страна.
Грыжа обнаружилась во время регулярного осмотра, жаль, что пропущу турнир, но хотя бы немного смог побыть с парнями.
Не смог поехать на Кипр, потому что «Дубай» настоял на том, чтобы я залечил травму у них. Пробуду там до начала сезона. Они хотят сделать все возможное, чтобы к 30 сентября я был полностью здоров», – заключил Муса.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?3644 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Klix.ba
