Джанан Муса о пропуске Евробаскета: «Начал нормально ходить только через 11 дней после операции»

Джанан Муса расстроен пропуском европейского турнира.

Боснийскому форварду потребовалась срочная операция в середине августа.

«Реабилитация после операции проходит сложнее, чем ожидалось. По некоторым прогнозам, я должен был начать бегать через 3-4 дня. Но я начал нормально ходить только через 11. Ночью просыпался от боли. Но еще больней то, что я не смогу сыграть на Евробаскете . Все знают, насколько важны для меня сборная и страна.

Грыжа обнаружилась во время регулярного осмотра, жаль, что пропущу турнир, но хотя бы немного смог побыть с парнями.

Не смог поехать на Кипр, потому что «Дубай» настоял на том, чтобы я залечил травму у них. Пробуду там до начала сезона. Они хотят сделать все возможное, чтобы к 30 сентября я был полностью здоров», – заключил Муса .