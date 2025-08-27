  • Спортс
«Закончить с чистой совестью». Серджо Скариоло прокомментировал задачи на последний турнир со сборной и поиск нового главного тренера

Серджо Скариоло проведет последний турнир со сборной Испании.

«Почувствовал, что пришло время уходить, нельзя оставаться навечно. Могу в будущем поделиться мнением, но только в качестве любителя.

Не спрашивал и не буду вмешиваться в процесс поиска нового главного тренера.

В нынешнем турнире много команд с ростерами почти целиком из Евролиги и НБА. Нам еще предстоит дойти до их уровня, но постараемся в каждом матче выглядеть теми, кто может бороться и играть в командный баскетбол, как требуют наши традиции.

Турнир расставит всех по своим местам, мы надеемся по максимуму реализовать свой потенциал и закончить с чистой совестью.

Завершение моей карьеры в сборной будет зависеть от конечного результата, но я стараюсь не концентрироваться на этом. Эмоции еще долго будут со мной. Неделями, месяцами и годами. И вряд ли уйдут когда-либо», – заключил Скариоло.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?3286 голосов
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
logoСерджо Скариоло
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Испании
