Интерпол будет участвовать в обеспечении безопасности сборной Израиля на Евробаскете-2025

Безопасность сборной Израиля на Евробаскете в Польше вызывает опасения.

Сборная Израиля начнет Евробаскет-2025 в Катовице, Польша, где она попала в одну группу с Исландией, Францией, Словенией, Бельгией и принимающей страной.

Согласно сообщению Israel Hayom, cлужба общей безопасности Израиля и Интерпол сотрудничают с местными правоохранительными органами, чтобы гарантировать безопасность игроков и сотрудников сборной.

Израильским игрокам было дано указание по возможности скрывать национальную символику и не привлекать к себе внимания на публике.

Проблемы с израильской командой возникли еще до начала Евробаскета. Сообщается, что Федерация баскетбола Израиля испытывала трудности с организацией товарищеских матчей в преддверии турнира, поскольку некоторые федерации и клубы не решались играть против Израиля, опасаясь, что их посчитают политически мотивированными.

Напряженность обострилась десять дней назад во время футбольного матча. «Маккаби» из Хайфы встречался с польским клубом «Раков» из Ченстоховы в отборочном матче Лиги конференций УЕФА в Дебрецене, Венгрия. Во время игры израильские болельщики развернули баннер с надписью «Убийцы с 1939 года», отсылающий к вторжению нацистской Германии в Польшу, которое спровоцировало Вторую мировую войну. Инцидент вызвал осуждение президента Польши Кароля Навроцкого, который назвал этот жест «вопиющей глупостью, не поддающейся описанию».