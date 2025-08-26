46

Интерпол будет участвовать в обеспечении безопасности сборной Израиля на Евробаскете-2025

Безопасность сборной Израиля на Евробаскете в Польше вызывает опасения.

Сборная Израиля начнет Евробаскет-2025 в Катовице, Польша, где она попала в одну группу с Исландией, Францией, Словенией, Бельгией и принимающей страной.

Согласно сообщению Israel Hayom, cлужба общей безопасности Израиля и Интерпол сотрудничают с местными правоохранительными органами, чтобы гарантировать безопасность игроков и сотрудников сборной.

Израильским игрокам было дано указание по возможности скрывать национальную символику и не привлекать к себе внимания на публике.

Проблемы с израильской командой возникли еще до начала Евробаскета. Сообщается, что Федерация баскетбола Израиля испытывала трудности с организацией товарищеских матчей в преддверии турнира, поскольку некоторые федерации и клубы не решались играть против Израиля, опасаясь, что их посчитают политически мотивированными.

Напряженность обострилась десять дней назад во время футбольного матча. «Маккаби» из Хайфы встречался с польским клубом «Раков» из Ченстоховы в отборочном матче Лиги конференций УЕФА в Дебрецене, Венгрия. Во время игры израильские болельщики развернули баннер с надписью «Убийцы с 1939 года», отсылающий к вторжению нацистской Германии в Польшу, которое спровоцировало Вторую мировую войну. Инцидент вызвал осуждение президента Польши Кароля Навроцкого, который назвал этот жест «вопиющей глупостью, не поддающейся описанию».

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2487 голосов
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Israel Hayom
logoсборная Израиля
logoЕвробаскет-2025
болельщики
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Израиль – Исландия – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евробаскет 2025, 28 августа 2025
сегодня, 10:00Пользовательская новость
Никола Йокич – под гипердавлением, от Луки Дончича ждут рекордов. Ради кого смотреть Евробаскет-2025
25сегодня, 09:00
Финляндия – лучшая из хозяек, Словению ждет провал. Что говорят эксперты перед Евробаскетом-2025
823 августа, 19:50Трибуна
Определились группы в европейской квалификации ЧМ-2027
121 августа, 09:15Фото
Израиль объявил итоговый состав на Евробаскет-2025
620 августа, 15:12
Главные новости
Женская НБА. «Индиана» примет «Сиэтл», «Лос-Анджелес» – «Финикс»
сегодня, 21:03
«Предпочел перстень». Стефен Карри считает, что Кевин Дюрэнт заслужил две награды MVP финала
1сегодня, 20:23
Макс Струс пропустит 3-4 месяца из-за перелома стопы
1сегодня, 20:03
Светислав Пешич: «Мы играем в самой сложной группе»
1сегодня, 19:47
Bleacher Report не включил Леброна Джеймса в четверку лучших игроков «Лейкерс» в 21-м веке
14сегодня, 19:04
Расселл Уэстбрук играет в баскетбол на яхте
7сегодня, 17:49Видео
Шейн Ларкин: «Алперен Шенгюн – лучший центровой, с которым мне доводилось играть»
сегодня, 17:40
Маркифф Моррис: «Леброн Джеймс сможет играть до 46 лет, если захочет»
11сегодня, 16:53
«Если бы он был эгоистом, он бы вернулся в игру». Байрон Скотт рассказал, как Кобе Брайант доказал, что победа для него важнее всего
1сегодня, 16:25
Деннис Родман о сегодняшних контрактах НБА: «Многие старые игроки озлоблены, а мне плевать, если кто-то зарабатывает больше меня»
7сегодня, 15:53
Ко всем новостям
Последние новости
Адем Бона: «Станем с Шенгюном чем-то вроде дуэта Тима Данкана и Дэвида Робинсона»
1сегодня, 21:08
Светислав Пешич: «Эстония будет играть против нас с особой мотивацией»
1сегодня, 20:49
Богдан Богданович о предстоящей игре против Эстонии: «Первый матч всегда сложный»
сегодня, 20:41
Марк Кьюбан: «Если бы я был главным, Лука все еще играл за «Маверикс»
сегодня, 20:37
Айзейя Томас: «Кевин Дюрэнт спас династию «Голден Стэйт»
2сегодня, 20:35
Венсан Пуарье может пропустить шесть месяцев из-за травмы
сегодня, 19:38
«Юта» подписала двусторонний контракт с Джоном Танджи
сегодня, 19:25
Эргин Атаман о роли 15-летнего сына в сборной Турции: «Можно сказать, что он добровольный помощник тренера»
сегодня, 18:51
Деннис Шредер – Алексу Мумбру: «Здоровье – самое главное, мы обо всем позаботимся»
сегодня, 18:44
Ральф Сэмпсон о Викторе Вембаньяме: «Я Ральф первый, а он Ральф второй»
1сегодня, 18:30