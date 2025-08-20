Израиль объявил итоговый состав на Евробаскет-2025
Дени Авдия и Хадин Кэррингтон – в составе сборной Израиля на Евробаскет.
За восемь дней до матча между Израилем и Исландией на Евробаскете-2025 в Польше Федерация баскетбола Израиля представила окончательный состав на турнир.
Главный тренер Ариэль Бейт-Халахми сократил расширенный состав до 12 игроков на прошлой неделе.
Итоговый состав сборной Израиля:
Дени Авдия, Итан Берг, Томер Гинат, Нимрод Леви, Ям Мадар, Рафи Менко, Хадин Кэррингтон, Гай Палатин, Итай Сегев, Роман Соркин, Бар Тимор, Йовель Зусман.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
