Рисаше о подготовке к Евробаскету: «Хочу быть эффективнее с мячом»

Форвард «Атланты» хочет улучшить контроль мяча и бросок перед Евробаскетом-2025.

«Я хочу чувствовать себя увереннее с мячом. Это та область, в которой я намерен улучшить свою игру. Важно находить свои места на площадке и быть эффективным, когда мяч в моих руках.

Я многому научился в прошлом сезоне. Это был мой первый год в НБА, и у меня была возможность защищаться против лучших игроков мира, что помогло мне понять свою роль. Этот опыт был важен для моего развития, и теперь я готов к новым вызовам», – подчеркнул первый номер драфта НБА 2024 года.