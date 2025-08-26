Сергей Моня: «При переходе в «Портленд» выплатил ЦСКА 150 тысяч долларов»

Сергей Моня рассказал, что выплатил ЦСКА 150 тысяч долларов.

- Как вы относитесь к тому, что игроки сейчас чаще стали уезжать в NCAA?

– В нынешних условиях это еще один способ заявить о себе. Например, Илья Ермаков провел отличный сезон в суперлиге, показал очень зрелый баскетбол, привлек к себе внимание и получил хорошее предложение. В NCAA изменились правила, позволяющие игрокам получать выплаты по NIL. Безусловно, пострадают клубы, которые воспитывали игроков. Надо договариваться об этих случаях. В моем понимании всегда надо расставаться с клубом без ссоры.

- А вы, когда уезжали в НБА, тоже выплачивали выкуп или какая была ситуация?

– По условиям перехода из ЦСКА в «Портленд » надо было выплатить 500 тысяч долларов. 350 тысяч оплатил клуб, 150 тысяч - я. В контракте не было пункта о выходе при переходе в клуб в НБА. Ярослав Королев выплачивал гораздо большие деньги, когда уходил. Такая была тогда ситуация.

- Получается, что в США вы не особо заработали?

– Не в долг, конечно, играл, но отдал часть. У меня была мечта играть в НБА. Если бы была другая сумма, то я бы и ее заплатил. Я понимал, что другого такого случая может и не быть. Сейчас я понимаю, что сделал все правильно», – рассказал глава департамента национальных и резервных сборных РФБ.