Сергей Моня о карьере в НБА: «Не соответствовал уровню лиги. Сколько тянул – столько и наиграл»

Легенда российского баскетбола оценил период своей карьеры в американской лиге.

– Почему не получилось закрепиться в НБА?

– Не хватило мастерства. Простой ответ.

– То есть Сергей Моня тогда не соответствовал уровню НБА?

– Да, не соответствовал уровню лиги. Сколько тянул – столько и наиграл. Не надо придумывать, что не тот тренер, не тот штат, не та команда. Как есть – так и есть.

– А вы, когда уезжали в НБА, тоже выплачивали выкуп или какая была ситуация?

– По условиям перехода из ЦСКА в «Портленд» надо было выплатить 500 тысяч долларов. 350 тысяч оплатил клуб, 150 тысяч – я. В контракте не было пункта о выходе при переходе в клуб в НБА. Ярослав Королев выплачивал гораздо большие деньги, когда уходил. Такая была тогда ситуация.

– Получается, что в США вы не особо заработали?

– Не в долг, конечно, играл, но отдал часть. У меня была мечта играть в НБА. Если бы была другая сумма, то я бы и ее заплатил. Я понимал, что другого такого случая может и не быть. Сейчас я понимаю, что сделал все правильно.

«Портленд» выбрал Сергея Моню под 23-м пиком на драфте 2004 года. За свой единственный сезон в лиге форвард провел 26 матчей в составах «Блэйзерс» и «Кингс», набирая в среднем 3 очка и 2 подбора за 13,2 минуты на паркете.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2487 голосов
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
