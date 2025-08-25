«Не видно, чтобы лига хотела добиться результата». Переговоры о новом коллективном соглашении женской НБА вряд ли закончатся до дедлайна
Остается чуть больше 60 дней на согласование нового коллективного соглашения (до 31 октября). Сторонам, скорее всего, придется обсуждать продление времени на переговоры, которые вряд ли завершатся в срок.
«Сторона игроков усердно работает над оформлением нового соглашения, которое поможет продлить рост, тенденции и позитивную атмосферу лиги и женского спорта в целом. Но за 60 дней до дедлайна мы не видим, чтобы лига действовала в оперативном режиме и стремилась добиться позитивного результата. Они просто тянут время. Это не нужно болельщикам, которые солидарны с игроками в требованиях новых стандартов», – заявила директор профсоюза Терри Джексон.
Продление срока на 60 дней потребовалось в 2019 году за 3 дня до дедлайна. Стороны завершили подписание в январе до открытия рынка свободных агентов.
Ситуацию в этом году усложняет расширение лиги на 2 команды, которое потребует проведения дополнительного драфта. В случае «Голден Стэйт» перед нынешним сезоном процедура прошла 7 декабря, за месяц до открытия рынка. Будущие мероприятия не смогут быть согласованы до подписания нового CBA.
Другой возможностью остается локаут.