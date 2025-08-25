«Не видно, чтобы лига хотела добиться результата». Переговоры о новом коллективном соглашении женской НБА вряд ли закончатся до дедлайна

Женская НБА может столкнуться с опасностью локаута.

Остается чуть больше 60 дней на согласование нового коллективного соглашения (до 31 октября). Сторонам, скорее всего, придется обсуждать продление времени на переговоры, которые вряд ли завершатся в срок.

«Сторона игроков усердно работает над оформлением нового соглашения, которое поможет продлить рост, тенденции и позитивную атмосферу лиги и женского спорта в целом. Но за 60 дней до дедлайна мы не видим, чтобы лига действовала в оперативном режиме и стремилась добиться позитивного результата. Они просто тянут время. Это не нужно болельщикам, которые солидарны с игроками в требованиях новых стандартов», – заявила директор профсоюза Терри Джексон.

Продление срока на 60 дней потребовалось в 2019 году за 3 дня до дедлайна. Стороны завершили подписание в январе до открытия рынка свободных агентов.

Ситуацию в этом году усложняет расширение лиги на 2 команды, которое потребует проведения дополнительного драфта. В случае «Голден Стэйт» перед нынешним сезоном процедура прошла 7 декабря, за месяц до открытия рынка. Будущие мероприятия не смогут быть согласованы до подписания нового CBA.

Другой возможностью остается локаут.