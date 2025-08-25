Оффер Янай: «Цель «Хапоэля Тель-Авив» в Евролиге – топ-6 или плей-ин»
Владелец израильского клуба озвучил планы на сезон.
«Главное – начать выигрывать титулы в чемпионате Израиля. Чемпионство, Кубок, Лига – все три. Нужно почувствовать свою силу, способность бороться.
В Евролиге цель – топ-6 или борьба в плей-ин. Я рассчитываю на 26-27 побед, и верю, что это выведет нас в шестерку лучших. Моя мечта – финал против «Панатинаикоса», – заявил Янай.
Самым весомым пополнением состава команды Димитриса Итудиса в преддверии дебютного сезона в Евролигие стал двукратный MVP «Финала четырех» Василие Мицич.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
