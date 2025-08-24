«Хапоэль Тель-Авив» подписал контракт с Бориславом Младеновым

Борислав Младенов стал игроком «Хапоэля Тель-Авив».

Израильский клуб объявил о подписании соглашения с болгарским атакующим защитником Бориславом Младеновым (25 лет, 202 см).

Контракт рассчитан до конца сезона-2027/28, но игрок сначала пройдет техническую оценику во время предсезонной подготовки.

В своем последнем сезоне в Болгарии Младенов в среднем набирал 20,8 очка, делал 7,2 подбора, 3,4 передачи, 1,6 перехвата и 1,4 блок-шота за матч.