Бросок под сирену Ннеки Огвумике принес «Сиэтлу» победу над «Вашингтоном»
«Шторм» обыграли «Мистикс» – 84:82.
В последней атаке матча форвард «Сиэтла» Ннека Огвумике исполнила сложный средний бросок с разворота. После него мяч несколько раз ударился о дужки кольца, но все-таки провалился в корзину под сирену об окончании встречи.
Огвумике стала самым результативным игроком своей команды – в ее активе 30 очков (11 из 15 с игры, 6 из 7 трехочковых), а также 6 подборов и 2 передачи.
Центровая «Вашингтона» Шакира Остин ответила 30 очками (10 из 15 с игры, 10 из 10 штрафных), 5 подборами, 1 передачей, 1 перехватом и 4 блок-шотами, но этого не хватило для победы.
