Мэтт Томас подписал контракт с «Гранадой»
Мэтт Томас перешел из «Альбы» в «Гранаду».
Испанская «Гранада» объявила о подписании контракта с американским атакующим защитником (31 год, 193 см).
Бывший игрок НБА провел последние два сезона за немецкую «Альбу». Томас набирал 12,3 очка, 2 подбора и 1,5 передачи за 24,1 минуты, реализуя 46,2% трехочковых бросков, в прошедшем розыгрыше Евролиги.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1772 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Гранады»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости