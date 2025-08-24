Мэтт Томас подписал контракт с «Гранадой»

Мэтт Томас перешел из «Альбы» в «Гранаду».

Испанская «Гранада» объявила о подписании контракта с американским атакующим защитником (31 год, 193 см).

Бывший игрок НБА провел последние два сезона за немецкую «Альбу». Томас набирал 12,3 очка, 2 подбора и 1,5 передачи за 24,1 минуты, реализуя 46,2% трехочковых бросков, в прошедшем розыгрыше Евролиги.