Мэтт Томас перейдет из «Альбы» в «Гранаду»

«Гранада» подпишет Мэтта Томаса.

Encestando сообщает о договоренности между 31-летним американским защитником (193 см) и испанским клубом.

Томас провел последние 2 сезона в «Альбе». Защитник набирал 12,3 очка, 2 подбора и 1,5 передачи за 24,1 минуты, реализуя 46,2% трехочковых бросков, в прошедшем розыгрыше Евролиги.

Томас закроет потребность клуба в стабильном наборе очков.