Мэтт Томас перейдет из «Альбы» в «Гранаду»
«Гранада» подпишет Мэтта Томаса.
Encestando сообщает о договоренности между 31-летним американским защитником (193 см) и испанским клубом.
Томас провел последние 2 сезона в «Альбе». Защитник набирал 12,3 очка, 2 подбора и 1,5 передачи за 24,1 минуты, реализуя 46,2% трехочковых бросков, в прошедшем розыгрыше Евролиги.
Томас закроет потребность клуба в стабильном наборе очков.
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?2964 голоса
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Encestando
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости