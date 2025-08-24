Жарко Паспаль: «Не знаю, кто может остановить Сербию на пути к золоту»

Жарко Паспаль не верит, что кто-то сможет бросить вызов Сербии на Евробаскете.

«Что тут обсуждать? Разве не все ясно? Что тут анализировать?

Что еще говорить? Когда вы сильнее всех, то вы сильнее всех. Сербия, без сомнения, сильнее всех. Не знаю, кто может остановить нас на пути к золоту», – сказал двукратный чемпион Европы.