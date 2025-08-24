Жарко Паспаль: «Не знаю, кто может остановить Сербию на пути к золоту»
Жарко Паспаль не верит, что кто-то сможет бросить вызов Сербии на Евробаскете.
«Что тут обсуждать? Разве не все ясно? Что тут анализировать?
Что еще говорить? Когда вы сильнее всех, то вы сильнее всех. Сербия, без сомнения, сильнее всех. Не знаю, кто может остановить нас на пути к золоту», – сказал двукратный чемпион Европы.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1504 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Mozzart Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости