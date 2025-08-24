2

Жарко Паспаль: «Не знаю, кто может остановить Сербию на пути к золоту»

Жарко Паспаль не верит, что кто-то сможет бросить вызов Сербии на Евробаскете.

«Что тут обсуждать? Разве не все ясно? Что тут анализировать?

Что еще говорить? Когда вы сильнее всех, то вы сильнее всех. Сербия, без сомнения, сильнее всех. Не знаю, кто может остановить нас на пути к золоту», – сказал двукратный чемпион Европы.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1504 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Mozzart Sport
logoсборная Сербии
Жарко Паспаль
logoЕвробаскет-2025
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Финляндия – лучшая из хозяек, Словению ждет провал. Что говорят эксперты перед Евробаскетом-2025
823 августа, 19:50Трибуна
Никола Йокич, Василие Мицич и Алекса Аврамович – в составе сборной Сербии на Евробаскет-2025
623 августа, 13:45
Дирк Новицки предсказал награду MVP для Денниса Шредера и победу Германии на Евробаскете
23 августа, 11:55
10 из 15 опрошенных ФИБА экспертов назвали Сербию фаворитом Евробаскета-2025
322 августа, 20:20
Главные новости
Женская НБА. Огвумике принесла «Сиэтлу» победу над «Вашингтоном», «Миннесота» примет «Индиану» и другие матчи
вчера, 21:05
Победный бросок Марио Чалмерса принес «Майами 305» титул чемпиона BIG3
3вчера, 20:51Видео
Греция определилась с составом на Евробаскет-2025
2вчера, 20:30
Афробаскет-2025. Ангола разгромила в финале Мали и стала чемпионом Африки, Сенегал обыграл Камерун в матче за бронзу
вчера, 20:11
Товарищеский матч. Франция обыграла Грецию в Афинах
вчера, 19:46
Серж Ибака: «Если бы Кавай Ленард не ушел из «Торонто», мы выиграли бы еще два чемпионата»
7вчера, 19:40
Майкл Портер: «Будет интересно узнать, на что я способен в качестве одного из лидеров»
7вчера, 19:30
Данило Галлинари: «Звонили из итальянских команд и Евролиги. Из «Милана» ни разу не позвонили»
вчера, 18:41
Шакил О′Нил согласился на боксерский поединок с известным телохранителем Чарльзом Олстоном
4вчера, 17:31
Алперен Шенгюн, Джеди Осман и Фуркан Коркмаз – в составе сборной Турции на Евробаскет-2025
4вчера, 17:20
Ко всем новостям
Последние новости
Мэтт Томас подписал контракт с «Гранадой»
вчера, 20:22
Энджел Риз: «Согласна быть тем, кого ненавидят, в конечном итоге я развиваю женский баскетбол»
вчера, 19:09
«Хапоэль Тель-Авив» подписал контракт с Бориславом Младеновым
вчера, 18:47
Дмитрий Узинский: «Главная отличительная черта «Зенита» – неуступчивость»
вчера, 17:53
«Црвена Звезда» рассталась с Лукой Митровичем
вчера, 15:00
Дмитрий Узинский: «Уже увидел, что Санкт-Петербург живет «Зенитом»
вчера, 13:50
Тайриз Халибертон: «Команда уже объявила, что я не сыграю в этом сезоне, так что я никуда не тороплюсь. Главное – восстановиться на 100%»
3вчера, 11:42
Расселл Уэстбрук снялся в новом клипе певицы Сиары
2вчера, 11:19Видео
«Хорст дал ясно понять, что они не будут этого делать». Генменеджер «Хьюстона» опроверг слухи о переходе Янниса Адетокумбо
1вчера, 07:09
«Все винили Нико Харрисона, который, непонятно как, до сих пор занимает свой пост». Выпускница упомянула обмен Луки Дончича в своей речи
8вчера, 05:44