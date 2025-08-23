Никола Йокич, Василие Мицич и Алекса Аврамович – в составе сборной Сербии на Евробаскет-2025

Сербия объявила состав из 12 игроков на Евробаскет 2025 года.

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич отобрал 12 игроков, которые будут представлять страну не предстоящем чемпионате Европы. Никола Топич, Балша Копривица и Деян Давидовац стали последними игроками, отцепленными из состава. Итоговый состав сборной Сербии: Алекса Аврамович («Дубай»)

Богдан Богданович («Клипперс»)

Огнен Добрич («Црвена Звезда»)

Марко Гудурич («Милан»)

Никола Йокич («Денвер»)

Василие Мицич («Хапоэль Тель-Авив»)

Стефан Йович (свободный агент)

Ваня Маринкович («Партизан»)

Никола Йович («Майами»)

Никола Милутинов («Олимпиакос»)

Филип Петрушев («Дубай»)

Тристан Вукчевич («Вашингтон»)