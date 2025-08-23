4

Никола Йокич, Василие Мицич и Алекса Аврамович – в составе сборной Сербии на Евробаскет-2025

Сербия объявила состав из 12 игроков на Евробаскет 2025 года.

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич отобрал 12 игроков, которые будут представлять страну не предстоящем чемпионате Европы.

Никола Топич, Балша Копривица и Деян Давидовац стали последними игроками, отцепленными из состава.

Итоговый состав сборной Сербии:

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Евробаскета в соцсети X
Светислав Пешич
